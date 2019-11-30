Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжении о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала, документ опубликован на портале правовой информации.

Этим же распоряжением создана автономная некоммерческая организация «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"», которая будет владеть 100% акций одноименного издательства.

Целью создания энциклопедического портала названо обеспечение доступа россиян к «постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума».

Энциклопедический портал задуман как российский аналог «Википедии». Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что эту электронную энциклопедию следует заменить «Большой российской», сказав, что это будет «во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме».

После этого возник вопрос, не будет ли в этом случае заблокирована «Википедия» в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что нет.