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15:50

Встреча Путина и обновленного СПЧ запланирована на 10 декабря

фото ЗакС политика Встреча Путина и обновленного СПЧ запланирована на 10 декабря

 

Президент Владимир Путин примет участие в заседании Совета по правам человека, запланированном на 10 декабря, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Это будет первая встреча Путина и обновленного состава СПЧ. Бывшего главу совета Михаила Федотова сменил Валерий Фадее, из состава вышли политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, которые были известны критикой власти. Их места заняли журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

На заседании планируется обсудить вопросы, связанные с реформой судебной системы, по психоневрологическим интернатам, экологические темы. Обсудят и «свободы высказывания мнений на примере московских несогласованных мероприятий», - сообщила зампредседателя СПЧ Ирина Киркора.

Также планируется обсудить идею создать в России институт уполномоченного по защите прав на свободу вероисповедания, сообщил член СПЧ Владимир Ряховский.

 

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