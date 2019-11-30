"Турецкий поток" откроют 8 января

Газопровод «Турецкий поток» будет открыт с 8 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана. О дате Эрдоган объявил на цеермонии открытия газопровода TANAP.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин откроет газопровод вместе с Эрдоганом. Это они подтвердили в недавнем телефонном разговоре.

На газопроводе завершаются пусконаладочные работы. «Газпром» уже заполнил газом обе нитки на протяжении газопровода от берегов Анапы до приемного пункта в районе Кыйыкей на побережье Турции.

По «Турецкому потоку» российский газ должен будет поставляться, в том числе, в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Изначально «Газпром» планировал вместе с европейскими партнерами построить газопровод «Южный поток» через Болгарию, но из-за санкций и позиции Еврокомиссии от проекта отказались.