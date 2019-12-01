У "Приморской" снова кладут плитку по контракту из "будущего"

У станции метро "Приморская" вновь приступили к работам по замене тротуарной плитки, уведомили "Фонтанку" местные активисты Ирина Баханович и Антон Карякин. Примечательно, но на инфостенде, который извещает окружающих о плане работ, стоит отметка о том, что госконтракт на ремонт дорожного покрытия был заключен в будущем - 2 декабря 2019 года.

Плитку меняют на отрезке дороги у дома №68, корпус 2, по улице Железноводской. Исполнитель - Шаиг Вагиф-Оглы Аббасов. Согласно информации на щите, работы пройдут со 2 по 30 декабря.

На сайте госзакупок отмечается, что заказчиком работ является администрация Василеостровского района. Заменить следует 1112 кв метров плитки за 3,9 млн рублей. В техзадании к тендеру указано, что ремонт дорожного покрытия следует завершить к 1 декабря, а в разделе о контракте до сих пор стоит статус "подписание заказчиком".

Ранее активисты провели собственный подсчет проведенных работ по замене плитки у "Приморской" и сообщили, что результат не совпадает с заявленными 2115 кв метрами. При этом в администрации уверяют, что всё в порядке.