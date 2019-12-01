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12:03

В Забайкалье автобус рухнул с моста на замерзшую реку: погибли 15 человек

фото ЗакС политика В Забайкалье автобус рухнул с моста на замерзшую реку: погибли 15 человек

В Забайкальском крае в районе станции "Куэнга" автобус с пассажирами, пробив ограждение, вылетел с моста на замерзшую реку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 15 человек. Еще 18 пострадали, шестеро госпитализированы. Всего в рейсовом автобусе, ехавшем по маршруту Стеренск - Чита было 43 гражданина РФ.

Mash, ссылаясь на собственные источники, заявляет о 19 погибших, среди которых могут быть двое детей.

Предварительная причина ДТП - лопнувшее колесо.

Telegram-канал Baza делится видеозаписью с места событий. Автобус лежит на крыше на льду. Внутри изувеченного салона находятся люди. Не известно, живы они или нет.

Транспортное средство частично проломило лед, поэтому существует вероятность, что машина уйдет под воду. В связи с этим работы по спасению крайне затруднены.

 

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