КПРФ проводит митинг против повышения платы за проезд и услуги ЖКХ

Петербургское отделение партии КПРФ организовало митинг против транспортной реформы, повышения тарифов за проезд и услуг ЖКХ. Согласованная акция проходит на площади Ленина 1 декабря, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Также коммунисты выступают против транзита через Петербург радиоактивных отходов, запрета митингов с шествиями и преследования руководителей партии Сергея Левченко и Павла Грудинина. На акции собралось около 200-300 человек.

Полиция окружила место проведения митинга железным забором, участники акции проходят через рамки металлоискателей. Помимо этого по периметру площади правоохранительные органы припарковали автозаки и другие автомобили.

София Саттарова