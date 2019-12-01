"Ушла эпоха": В Петербурге скончался дирижер Марис Янсонс

В городе на Неве ушел из жизни 77-летний дирижёр Марис Янсонс, рассказал у себя в Facebook пианист Денис Мацуев.

По предварительным данным, народный артист России скончался от острой сердечной недостаточности.

"Ушла эпоха, ушла легенда. Мы должны были с ним через час сегодня выходить на сцену Мюзикферайна и играть с Венским филармоническим оркестром. Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится. Через 40 минут у нас концерт", - поделился Мацуев.

Янсонс был сыном латвийского дирижёра и скрипача Арвида Янсонса. На протяжении всей жизни он работал с лучшими оркестрами мира, а учился мастерству у Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна. В 1962 году он завершил обучение в специальной музыкальной школе при Ленинградской государственной консерватории и поступил в вуз в класс фортепиано и дирижирования Николая Рабиновича.