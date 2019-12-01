"Происходит беспредел, экоцид северян": Северодвинцы вышли в пикет против загрязнения Поморья

Жители Северодвинска вышли в массовый пикет против ввоза в Поморье мусора. В мероприятии, передает "МБХ медиа", приняли участие около 150 граждан. В руках они держали плакаты, на которых было написано следующее: "Люстрации - это нежно, победа Шиеса неизбежна", "Новости о взрыве под Нёноксой мы узнаем из твиттера Дональда Трампа", "Полигону в Катунино нет!".

"Я не могу быть пассивным гражданином, когда вижу, что происходит вокруг. А происходит беспредел, экоцид северян. Почему население нашей области, которое требует проведение разумной реформы через обязательное и повсеместное внедрение РСО и уже готово к нему, должно мириться с навязываемым нам строительством новых полигонов и вредоносных МСЗ? А в Шиес, куда помимо воли живущих рядом людей, хотят свозить московские отходы? В болота! Мы не в праве оставить своим детям и внукам безжизненную и отравленную землю", - манифестировала местная активистка Ирина Копылова.

В Нёноксе, напомним, во время испытаний взорвалась баллистическая ракета с ядерным двигателем. Было зафиксировано локальное превышение норм радиационного фона.

Поморы протестуют против возведения потенциального мусорного полигона уже больше года. Несмотря на массовое недовольство обитателей Коми и Архангельской области, строительство "экотехнопарка" и завоз топлива на его территорию продолжаются: некоторое время назад бензовозы стал сопровождать ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.