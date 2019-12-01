Задержана основательница секты "Ученики Христа", члены которой убили собственного ребенка

Екатеринбургские правоохранители задержали 48-летнюю основательницу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину, членами которой являлись люди, устроившие расправу над собственным сыном, уведомляют Znak.com и URA.ru, ссылаясь на источники.

Во время допроса женщина заявила, что в течение двух дней по просьбе родителей пыталась воскресить их ребенка, но у неё ничего не вышло. На вопрос о месте работы Гайнуллина сообщила, что является "учеником бога" и "не живет в этом мире".

Секта была основана в 2012 году. Члены организации критиковали официальное христианство и жестко наказывали детей за непослушание.

Тело 9-летнего мальчика было обнаружено в Екатеринбурге 28 ноября. Как рассказывала КП, ребенка избили плетками, заткнув рот кляпом, а после его смерти попытались закопать в другом районе города.

Родители мальчика задержаны. Его мать - гражданка Белоруссии, проходила лечение в психиатрической клинике.