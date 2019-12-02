Историка Соколова доставили в психбольницу СИЗО "Бутырка"

Бывший преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов находится в психбольнице следственного изолятора «Бутырка» в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

По словам Меркачевой, в психбольницу «Бутырки» Соколова доставили из петербургского СИЗО «Кресты». Здесь ему проведут психиатрическую экспертизу. Соколов содержится в двухместной камере, уточнила представитель ОНК Москвы.

Соколов много читает и не жалуется на условия содержания, сообщила Меркачева. По ее словам, историк говорит, что «хочет обратно в Питер». Ожидается, что в Москве Соколов останется до конца года.

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном.