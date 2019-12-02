Перед закрытием киноцентра "Соловей" зрительница приковала себя наручниками к креслу

Киноцентр «Соловей» прекратил свою работу, последний киносеанс состоялся 1 декабря, после него задержали трех девушек, передает «Дождь».

Последним был показан фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Девушки были не согласны с решением о сносе здания, одна из них приковала себя наручниками к креслу. Пришлось вызвать в киноцентр МЧС, чтобы сломать наручники.

Задержанных доставили в отдел полиции и собирались составить на них протоколы по ч. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Однако в итоге их отпустили без протоколов.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. В октябре 2018 года стало известно, что его могут снести ради строительства комплекса апарт-отелей. Это вызвало возмущение местных жителей, проводились митинги и акции. На одной из акций в ноябре 2018 года был задержан бывший руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин, его оштрафовали на 75 тысяч рублей.