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10:29

Пострадавшим и семьям погибших при ДТП в Забайкалье выплатят до 27 млн рублей

фото ЗакС политика Пострадавшим и семьям погибших при ДТП в Забайкалье выплатят до 27 млн рублей

Власти Забайкальского края определили размеры компенсаций, которые будут выплачены пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом, сообщили в региональном правительстве.

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Получившим травмы средней и тяжелой степени тяжести выплатят по 400 тысяч, легкой степени – по 200 тысяч рублей. Власти региона пообещали выплатить деньги в «максимально короткие сроки», и что «никто не окажется вне списка».

«Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 млн рублей, средства будут направлены из резервного фонда правительства Забайкалья», - добавили региональные власти.

Пассажирский автобус слетел с моста в реку Куэнга в Забайкалье 1 декабря. 19 человек погибли, 21 получили ранение. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.

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