18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:07

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК

фото ЗакС политика Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК

Мосгорсуд отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета при расследовании дела, передает «МБХ медиа».

Против удовлетворения жалобы на заседании суда высказалась представитель прокуратуры, передает «Интерфакс». По ее версии, следствие предоставило «достаточно документов», доказывающих, что дело о задержании Голунова «рассматривается своевременно». 

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подал жалобу на бездействие СК при расследовании в отношении задержавших журналиста полицейских. Прошло полгода с тех пор, как журналиста задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков, следствие признало, что вещества были подкинуты, но виновные в этом до сих пор не наказаны. Выяснилось, что все материалы проверки правоохранителей по этому делу засекречены. Один из задерживавших Голунова полицейских после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны.

Голунова задержали в начале июня: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Обвинения с журналиста сняли спустя несколько дней на фоне возмущения общественности. После этого были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин, задерживавшие Голунова полицейские.

Был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. В ноябре Титов покинул свой пост.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

29 ноября, 13:19 Глава пресс-службы УМВД по Москве уходит в отставку

25 ноября, 12:52 СМИ: Задержавший Ивана Голунова полицейский стал главой охраны в "Красном и белом"

17 ноября, 10:31 Голунов стал лауреатом премии "Профессия – журналист"

16 ноября, 16:05 74-летняя активистка может получить арест за акцию в поддержку Ивана Голунова

11 ноября, 14:47 Все материалы по делу журналиста Голунова засекретили

1 ноября, 11:52 Следствие засекретило материалы проверки задержавших Голунова полицейских

30 октября, 9:28 Уволенный из-за дела Голунова полковник попробует через суд восстановиться на службе

28 октября, 11:59 Адвокат Голунова обжаловал в суде бездействие следователя СК

11 октября, 15:35 Адвокат Голунова добивается личной встречи с Бастрыкиным

11 октября, 10:33 Адвокат Голунова попросил генпрокурора передать ФСБ материалы проверки задержавших журналиста полицейских


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:39 Петербургским «Яблоком» продолжит руководить Кузнецова

11:36 Чичваркин приравнял себя к "белой эмиграции"

11:07 Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК

10:47 СМИ: В Кремле раскритиковали законопроект о поддержке российского вина

10:29 Пострадавшим и семьям погибших при ДТП в Забайкалье выплатят до 27 млн рублей

9:59 Перед закрытием киноцентра "Соловей" зрительница приковала себя наручниками к креслу

9:25 Историка Соколова доставили в психбольницу СИЗО "Бутырка"

1 декабря, 18:02 Задержана основательница секты "Ученики Христа", члены которой убили собственного ребенка

1 декабря, 17:45 Митинг КПРФ против всего

1 декабря, 17:21 "Происходит беспредел, экоцид северян": Северодвинцы вышли в пикет против загрязнения Поморья

1 декабря, 16:32 Защитники СКК пытались перекрыть проспект Гагарина

1 декабря, 15:31 В честь 25-летия ЗакСа депутаты погоняли мяч

1 декабря, 14:45 Митинг КПРФ завершился принятием резолюции против повышения тарифов на проезд и ЖКХ

1 декабря, 14:30 "Ушла эпоха": В Петербурге скончался дирижер Марис Янсонс

1 декабря, 13:35 Коммунисты призвали отправить Беглова в отставку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru