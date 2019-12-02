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11:07

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК

фото ЗакС политика Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета при расследовании дела, передает «МБХ медиа».

Против удовлетворения жалобы на заседании суда высказалась представитель прокуратуры, передает «Интерфакс». По ее версии, следствие предоставило «достаточно документов», доказывающих, что дело о задержании Голунова «рассматривается своевременно». 

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подал жалобу на бездействие СК при расследовании в отношении задержавших журналиста полицейских. Прошло полгода с тех пор, как журналиста задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков, следствие признало, что вещества были подкинуты, но виновные в этом до сих пор не наказаны. Выяснилось, что все материалы проверки правоохранителей по этому делу засекречены. Один из задерживавших Голунова полицейских после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны.

Голунова задержали в начале июня: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Обвинения с журналиста сняли спустя несколько дней на фоне возмущения общественности. После этого были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин, задерживавшие Голунова полицейские.

Был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. В ноябре Титов покинул свой пост.

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