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12:09

От петербургских судов снова требуют 120 биткоинов под угрозой взрыва

фото ЗакС политика От петербургских судов снова требуют 120 биткоинов под угрозой взрыва

Несколько районных судов Петербурга снова эвакуированы из-за письма с угрозами о якобы заложенных бомбах и требованием выплатить 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На 12:09 эвакуированы Выборгский, Невский и Приморский суды Петербурга.

Это третья «волна» подобных «минирований». В первый раз злоумышленники заявили о себе 28 ноября. Они требовали перевести им 120 биткоинов, которые были украдены с криптобиржи WEX. До этого «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.

Достается также судам в Москве и редакции телеканала «Царьград», владельцем которого является Малофеев: им тоже пришлось эвакуироваться 28 и 29 ноября. Ранее телеканал направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

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