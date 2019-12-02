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12:23

Михаил Амосов намерен участвовать в выборах депутатов ЗакСа Петербурга

фото ЗакС политика Михаил Амосов намерен участвовать в выборах депутатов ЗакСа Петербурга

Депутат Заксобрания Михаил Амосов в эфире «Эха Москвы в Петербурге» заявил, что готов выдвинуться на выборах в следующий созыв петербургского парламента.

По мнению Амосова, то, что половину состава ЗакСа составили избранные по одномандатным округам представители «Единой России» – это «результат плохой работы оппозиции», которая не смогла договориться между собой. При этом он признал, что сейчас ситуация меняется

Говоря о возможности своего выдвижения, Амосов дал понять, что пока не знает, каким образом он будет выдвигаться. По его словам, есть два пути: или собирать подписи в свою поддержку, что рискованно, как показал опыт независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, или вступить в коалицию с кем-то. С кем именно, пока неясно: о «Яблоке» Амосов сказал, что он вряд ли пойдет от нее на выборы, и партия вряд ли на это согласится.  При этом он отметил, что с «Яблоком» можно договариваться о коалиции.

Сейчас Михаил Амосов представляет в городском парламенте фракцию «Яблоко». До 2017 года на протяжении двух лет он возглавлял региональное отделение партии, в 2018-м он ушел, заявив о создании Движения демократического обновления.

В ЗакС Амосов избирался четыре раза: в 1994, 1998, 2002 и 2016 годах. Еще раньше, в 1990-1993 годах он был депутатом Ленсовета. Дважды был кандидатом в губернаторы Петербурга: в 2003 и 2019 годах.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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