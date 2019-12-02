Депутаты предложили сделать проезд в электричках бесплатным для почетных доноров

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли на рассмотрение парламента поправку в Социальный кодекс, по которой почетным донорам России и СССР предоставляется бесплатный проезд в электричках. Документ подготовили депутаты разных фракций: представитель «Справедливой России» Александр Егоров, член «Единой России» Михаил Барышников и беспартийный Михаил Амосов, состоящий во фракции «Яблоко».

Согласно пояснительной записке, всего в Петербурге 2,8 тысяч почетных доноров,не относящихся к какой-либо льготной категории. Для обеспечения их бесплатным проездом в электричках бюджет города должен потратить 3,9 млн рублей, сообщил Егоров в обращении к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Напомним, ранее депутат от «Яблока» Борис Вишневский предлогал сделать для почетных доноров льготный проезд в электричках – за 10% от стоимости билета. Парламентарий заявил, что на это потребуется около 4-5 млн рублей. Беглов в начале 2019 года ответил депутату, что в бюджете города на это денег нет.

При этом в апреле глава Петербурга сам предложил сделать полностью бесплатным проезд в электричках для пенсионеров. Для этого из бюджета предполагалось выделить 710 млн рублей. ЗакС одобрил инициативу Беглова.

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