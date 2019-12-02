Московские суды, ГУМ и ЦУМ прервали работу из-за угроз минирования

В Москве проверяют восемь районных судов и торговые комплексы ГУМ и ЦУМ из-за сообщений о заложенных бомбах, передает РИА «Новости».

Письма с угрозами получили, в том числе, Лефортовский, Басманный и Останкинский суды Москвы. Басманный суд незадолго до этого отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета по делу о подброшенных ему наркотиках.

Обновлено 13:40 Сообщения об угрозе взрыва получили 11 московских судов, передает «Интерфакс». Половина из них уже возобновила работу после проверки.

В Петербурге тем временем тоже эвакуируют суды. Постепенно они возвращаются к работе. Угрозы о заложенных бомбах оказываются ложными.

Это третий раз, когда суды получают письма с угрозами. Злоумышленники требуют перевести им 120 биткоинов, которые были украдены с криптобиржи WEX. Они считают причастным к этому предпринимателя Константина Малофеева.