Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова на бездействие СК

Кремль следит за развитием ситуации вокруг расследования по заявлению корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о преступлении полицейских, но отказывается комментировать решение суда об отклонении жалобы на бездействие СК, ответ пресс-секретаря Дмитрия Пескова «Медуза» привела в своем Telegram-канале.

Издание попросило Пескова прокомментировать ситуацию, учитывая прежние заявления президента Владимира Путина о том, что «весь этот произвол должен быть расследован». Песков ответил, что «надо ориентироваться на решение суда».

«Мы его [решение суда] не комментируем. Дальше наблюдаем за развитием ситуации», - сказал Песков.

Сам Голунов в своем Telegram-канале сказал, что активно сотрудничал со следствием, но за последние пять месяцев встретился со следователем лишь дважды. При этом следствие за полгода ни разу не было на месте преступления, не провело очные ставки, просило Голунова ничего не трогать в его доме, из-за чего он, по его словам, живет «как в музее-квартире».

«Если органы следствия не в состоянии даже зарегистрировать заявление о преступлении, не говоря уже об установлении его заказчиков, тогда расследованием займусь я. Разберемся самостоятельно», - подытожил Голунов.

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Голунова на бездействие СК при расследовании в отношении задержавших его летом полицейских. Прошло полгода с тех пор, как его задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Виновные до сих пор не наказаны.

Выяснилось, что все материалы проверки правоохранителей по этому делу засекречены. Один из задерживавших Голунова полицейских после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны.