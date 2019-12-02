В администрации Московского района назначили нового замглавы

Новым заместителем главы администрации Московского района стала Александра Захарова. На должность ее назначили 25 ноября, сообщили ЗАКС.Ру в администрации.

В полномочия Захаровой входит координация и контроль деятельности нескольких отделов: образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, а также информатизации и связи. В администрации добавили, что новая должность стала для Захаровой повышением.

Ранее она работала начальником отдела образования в районе. Этот пост Захарова занимала с 2012 года. До этого 23 года она работала в школах и гимназиях учителем, замдиректора и директором.