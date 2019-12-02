На Петроградской стороне появилась новая улица

На Петровском острове проложили новую улицу, которую чиновники планировали назвать Ивовым переулком, апеллируя к дореволюционным картам. Соответствующее решение через топонимическую комиссию провести не удалось, передает строительное издание "Канонер". Таким образом, своего рода проезд от Петровского проспекта в сторону Малой Невы пока остается безымянным.

Микрорайон застраивается одним из крупнейших девелоперов Setl Group.

Несмотря на то, что работы больше не ведутся, на новой улице остается временный строительный забор.

С конца XIX и до середины XX века на карте Петровского острова фигурировала Ивовая улица.