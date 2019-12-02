Экс-депутат Шлегель стал гражданином Германии

Бывший депутат Госдумы, экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии, передает «Медуза» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В разговоре с изданием Шлегель заявил, что «разочаровался в политике», и его взгляды сильно изменились. Себя экс-депутат называет теперь «совершенно обычным человеком».

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат», – приводятся слова Шлегеля.

Бывший депутат живет в Мюнхене и работает в компании, которая занимается информационной безопасностью. По данным немецкого СМИ, после ее вопросов Шлегеля отстранили от службы из-за его работы в движении «Наши».

Шлегель был депутатом Госдумы от «Единой России». Будучи парламентарием, он предлагал ввести наказание для СМИ за публикацию «заведомо ложной информации». Голосовал за законопроект, который запрещает иностранцам усыновлять сирот в России.

Был пресс-секретарем движения «Наши» в 2005 – 2007 годах, затем в 2010-м был выбран комиссаром. Это движение называли причастным к хакерской атаке на сайт «Коммерсанта» в 2008 году, в 2009-м оно взяло на себя ответственность за кибератаку на сайты правительства Эстонии в 2007-м.