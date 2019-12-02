Деревянную дачу Ридингер в Репино признали памятником

Деревянную постройку в Репино, больше известную как дача Ридингер, а ныне носящую название дачи купца Крючкова, официально признали памятником регионального значения, передает сайт петербургской администрации.

О здании впервые упоминается в источниках рубежа XIX и XX веков, этим же временем датируется первое доступное фотоизображение памятника. В советскую эпоху дача Ридингер была составной частью репинского санатория. В 2017 году ее окончательно расселили. Летом 2019 году после проведенной экспертизы зданию потребовались противоаварийные работы.

Дача находится в федеральной собственности. В Смольном всерьез размышляют над тем, чтобы сделать дом собственностью города.