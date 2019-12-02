СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, который организовывал перевозку пассажиров автобусом, сорвавшемся в реку в Забайкальском крае, сообщили в Следственном комитете.

Задержанный – житель Читы. В его офисе и квартире провели обыски, также следователи обыскали управление ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю и регионально управление Государственного автодорожного надзора. Следователей интересует маршрутная документация, документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.

Возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек). Также в СК из МВД передали дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).