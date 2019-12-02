Евдокимова: Проект закона о домашнем насилии изменили под давлением традиционалистов

Ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова, участвовавшая в подготовке проекта федерального закона о профилактике домашнего насилия, считает, что этот документ был доработан Советом Федерации под влиянием обращений организаций, выступающих за традиционные ценности.

Об этом правозащитница заявила 2 декабря в ходе круглого стола на тему домашнего насилия.

- Они давили на Совет Федерации по-черному. Я знаю об этом от Валентины Ивановны Матвиенко, - сообщила Евдокимова, кивнув в сторону участвовавших в дискуссии лидера движения “Патриоты Великого Отечества” Николая Старикова, главного редактора РИА “Катюша” Андрея Цыганова и протоиерея Константина Пархоменко.

Член Правозащитного совета объяснила, что в первоначальной редакции присутствовали определения видов насилия.

- Мне очень обидно, что от нашего проекта закона остались только “рожки да ножки”, - добавила соавтор законопроекта.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Евдокимова согласилась, что ту редакцию закона, которую на днях опубликовал на своем сайте Совет Федерации, лучше вообще не принимать. Вместе с другими авторами инициативы она намерены предложить новые изменения в документ. Правозащитница также рассказала, что слово “гендер” авторы законопроекта убрали сами, “чтобы ничто не раздражало” депутатов и членов Совфеда.

Текст проекта закона о домашнем насилии появился на сайте верхней палаты российского парламента в последних числах ноября. Общественное обсуждение документа продлится до 15 декабря. После этого он будет внесен в Госдуму.

Напомним, ранее в Петербурге прошел митинг “Патриотов Великого Отечества” и других традиционалистов, критикующих законопроект. Они убеждены, что новый закон не поможет защитить от насилия, а будет лишь способствовать разрушению семей.

Сергей Еремеев

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