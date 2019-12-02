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17:59

Профессор Соловей считает организованный им "день гражданской солидарности" беспрецедентным

фото ЗакС политика Профессор Соловей считает организованный им "день гражданской солидарности" беспрецедентным

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей подвел итог инициированного им общероссийского "дня гражданской солидарности", прошедшего в минувший уик-энд. Результаты превзошли его ожидания: по его оценке, более массовыми за последнее время были только акции, организованные политиком Алексеем Навальным.

"Отличие в том, что мы проводили безо всяких штабов, опираясь исключительно на здравый смысл, энтузиазм и гражданское чувство наших людей", - заметил Соловей.

Согласно новейшему посту профессора в Facebook, в акцию так или иначе было вовлечено 34 населенных пункта. Россияне проводили митинги и пикеты, не требовавшие согласования. Генеральный лозунг, предлагавшийся Соловьем соотечественникам, отсылает к советскому диссидентскому движению: "Соблюдайте вашу Конституцию!".

"12 декабря – День Конституции России. Ни одно из главных положений этих документов в нашей стране не соблюдается, права человека в России попираются ежеминутно и массово. Предлагаем провести этот День солидарности в форме пикетов", - анонсировал ученый новую акцию.

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