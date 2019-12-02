Суды Петербурга оштрафовали и арестовали фанатов "Спартака" за мат в общественных местах

Фрунзенский и Дзержинский суды Петербурга привлекли к административной ответственности футбольных фанатов из-за нецензурной брани в день матча между «Зенитом» и «Спартаком», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В отношении болельщиков составлялись протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Фрунзенский суд установил, что 19 фанатов в ночь после матча выражалась «грубой нецензурной бранью», чем выражала «явное неуважение к обществу» напротив станции метро «Волковская». В дежурную часть отдела полиции об этом сообщил «неизвестный гражданин». Всех 19 фанатов оштрафовали на 500 рублей каждого.

Дзержинский суд трех фанатов арестовал на 15 суток. Они днем 1 декабря до начала матча нецензурно ругались на Кирочной улице, не реагировали замечания, чем «демонстративно нарушали общественный порядок и спокойствие граждан». Фанаты свою вину не признали, пояснив, что полицейские остановили их для проверки документов, предложили проследовать в отдел полиции, где их и задержали, а матом они не ругались.

30 ноября полицейские задержали 150-200 болельщиков «Спартака», проведя рейды по барам и улицам города. Источник «Р-Спорта» сообщал, что задерживали людей с московской пропиской, им вменяли мелкое хулиганство, хотя они «вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий», говорил собеседник издания.

Задержания произошли на фоне конфликта болельщиков московского клуба с футболистом Артемом Дзюбой, который выступал за «Спартак» до 2015 года, а затем перешел в «Зенит». Фанаты отнеслись к этому резко отрицательно и на матчах стали регулярно скандировать оскорбительные и нецензурные кричалки о нем. В ноябре 2019 года конфликт обострился после матча сборных России и Сан-Марино, когда часть российских фанатов снова зарядила нецензурную кричалку о Дзюбе. «Бизнес Online» сообщало, что Дзюба пожаловался на оскорбления президенту РПЛ Сергею Прядкину.