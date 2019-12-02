Максим Шевченко выделил качественное отличие сторонников Навального от условных "либералов"

Публицист Максим Шевченко, видящий представительство "либералов" и "либерал-фашистов" как во власти, так и в оппозиции, объяснил, чем ему симпатичны люди из Фонда борьбы с коррупцией, которых он либеральным крылом не считает. Важная и ключевая для него особенность "навальнистов" - готовность к диалогу, стремление любой ценой донести свою позицию до остальных, иногда с репутационными потерями в глазах демократов "старой волны", и кажущееся ему отсутствие внутренней политической цензуры

"Они готовы приходить на мероприятия, они готовы приглашать на свои мероприятия. Другое дело, что их часто никуда не пускают", - высказался Шевченко на собственном YouTube-канале.

Тем не менее, политическая структура Навального видится ему менее тоталитарной и более договороспособной, чем различного рода "либеральные" форумы, где для участников существует ценз и негласный запрет на неприятные вопросы и куда не дают попасть людям левых убеждений. В качестве негативного примера Шевченко назвал регулярное мероприятие "Гражданский форум", проводимое главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Кроме того, Шевченко привлекает то, что с организацией Навального, несмотря на ее опальный и подчас маргинальный статус, тайно или явно стремятся сотрудничать абсолютно разные политические силы. В еще большей степени, по его наблюдениям, пестрота взглядов относится к поддерживающим ФБК рядовым гражданам. Иными словами, заключил публицист, ФБК никому не навязывает никакой идеологии, что делает движение общегражданской платформой для сопротивления: от левых до правых и от националистов до интернационалистов.