Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

Президент Владимир Путин подписал законопроект об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. После этой даты продаваемые в России «отдельные виды технически сложных товаров» должны будут иметь предустановленные российские программы. Перечень таких гаджетов определит правительство. По задумке авторов законопроекта, запрет распространится на смартфоны и компьютеры в том числе.

По версии авторов инициативы, депутатов Госдумы, такой закон защитит интересы российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний. Штрафы за нарушения для юрлиц могут составить от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Это предложение пока не прошло даже первое чтение.

Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась к Путину с просьбой не подписывать этот законопроект. Они указывали, что это негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО. В РАТЭК входят такие компании, как Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие.