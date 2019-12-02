Медведеву понадобилась оцифровка законодательства СССР

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с распоряжением к подчиненным, в котором он затребовал оцифровать законодательство советских времен, пишет "Интерфакс". По его мнению, ознакомление с нормативными актами прошлого в бумажном варианте не отвечает стандартам современной технологической эпохи.

Выражая свое намерение, он проявил критический подход к советской юриспруденции: многое кажется ему, как и способ ознакомления с ней, до крайности устаревшим и даже абсурдным.

В то же время, по мнению Медведева, следует уделить повышенное внимание документам, предоставляющим гражданам социальные льготы и права, не дать пропасть этим документам и не дезавуировать будущей государственной политикой их смысл.

Все правовые документы времен СССР и РСФСР, согласно сентябрьскому временному указу Медведева, не действуют до 1 января 2020 года: ведется работа над их количеством и качеством.