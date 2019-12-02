Беглов пообещал, что все новые детские площадки будут доступны для инвалидов

Выступая на праздничном мероприятии, посвященном Дню инвалида, губернатор Александр Беглов дал обещание, что все детские площадки, которые будут появляться в течение его последующего правления, станут доступными и удобными для людей с ограниченными возможностями. Маломобильные петербуржцы, по его словам, которые цитируются на официальном сайте городского правительства, нуждаются "в заботе, тепле, уважении".

Беглов, если верить его речи в БКЗ "Октябрьский", убежден, что инвалиды, которых в городе насчитывается около 600 тысяч человек, демонстрируют образец "воли и мужества".

До конца 2020 года, анонсировал главный чиновник Петербурга, все городские автобусы должны будут стать низкопольными. Вместе с ним инвалидов чествовал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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