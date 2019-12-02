Законопроект о домашнем насилии теперь не устраивает никого  

Противники и сторонники закона о профилактике домашнего насилия 2 декабря встретились за одним столом в Петербурге, чтобы высказаться. Никто никого не переубедил, но оказалось, что документ в существующем виде не нравится ни тем, ни другим. В конце встречи последователи традиционных ценностей перечислили предполагаемых виновников насилия в семьях: пьяницы, психопаты и журналисты.

“Антимайдан” против защитных предписаний

Аргументы борцов с законом о профилактике домашнего насилия не так давно уже звучали у Финляндского вокзала во время митинга в защиту семьи. Теперь их повторили в более спокойной обстановке в рамках круглого стола. Со дня митинга произошло очень важное событие - Совет Федерации опубликовал на своем сайте текст законопроекта и отвел полмесяца на его обсуждение.

Основатель движения “Патриоты Великого Отечества” и один из лидеров коалиции “Антимайдан” Николай Стариков зачитал положения из опубликованного документа, акцентируя внимание на непонятных ему формулировках.

- “Угроза причинения психического страдания”. Я буду признателен, если кто-нибудь сможет мне объяснить, что это такое, - обратился Стариков к присутствовавшим.

Слушатели молчали - регламент встречи дискуссий не предусматривал. Выступающий продолжил:

- Цитирую дальше: “Лица, подвергшиеся семейно-бытовому насилию, супруги и т.д., в отношении которых есть основания полагать, что им вследствие семейно-бытового насилия могут быть причинены физические и психические страдания и имущественный вред”. То есть муж пришел домой, теща ему говорит: “Ах ты, паразит, больше телевизор смотреть не будешь”. Он может предположить, что его ждет психическое насилие. Дальше он обращается в полицию, полиция выносит защитное предписание и уважаемую тещу выселяют из принадлежащей ей квартиры.

Согласно тексту законопроекта, защитные предписания сотрудники полиции смогут выписывать после поступивших к ним заявок от потерпевших или органов, занимающихся проблемой домашнего насилия. Предписание накладывается запрет на любые контакты - в том числе, по телефону и интернету - между предполагаемым агрессором и жертвой. Противники инициативы опасаются, что практика подобных ордеров приведет к разрушению семей.

- Это порождение гендерной идеологии, радикальной феминистской идеологии, инструмент внедрения в семью, - охарактеризовал предложенный законопроект главный редактор патриотического информационного агентства “Катюша” Андрей Цыганов.

По его мнению, за принятие инициативы выступают иностранные агенты и феминистки, а в авангарде противостояния им - многодетные родители, такие как сам Цыганов.

Протоиерей Константин Пархоменко заявил, что православный мир в большинстве своем против законопроектов, хотя единого мнения по этому вопросу нет ни только у паствы, но и у священнослужителей.

Пархоменко положения законодательной инициативы читать не стал. Свою позицию он предпочел отстаивать с помощью примеров из жизни, тем более, что он сам многодетный отец:

- У нас среди наших детей есть одна дочка приемная… И вот она разоткровенничалась с нянечкой. Сказала, что ей не сладко живется у нас в семье. Тогда как у нас никогда никаких разделений на приемных и родных не было - одни и те же требования. Эта нянечка написала в прокуратуру. К нам стали приходить проверки. Только благодаря тому, что руководитель муниципалитета знал ситуацию изнутри, все это прекратилось и сейчас вспоминается со смехом. Но если бы был принят этот закон, со смехом бы это не вспоминалось.

Урезанный документ

Противники идеи закона считают, что благодаря расплывчатым формулировкам его будут использовать не для защиты женщин и детей, а в коммерческих и откровенно вредительских целях. Один из авторов законопроекта, ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталия Евдокимова заявила на это, что документ изменили под давлением сторонников традиционных семейных ценностей.

По словам Евдокимовой, текст проекта законодательного акта в редакции, опубликованной на сайте Совфеда, существенно отличается от того документа, что писала она и ее коллеги. Из него, в частности, исчезли определения видов насилия, что как раз и делает многие положения расплывчатыми. Кроме того, в новую редакцию не вошли поправки о преследовании. Жертвы домашнего насилия, живущие в гражданском браке, могут воспользоваться законом только если у них есть совместные действия с насильником.

- Они давили на Совет Федерации по-черному. Я знаю об этом от Валентины Ивановны Матвиенко, - сообщила Евдокимова, имея в виду Старикова и компанию.

Позже она рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что в Совфед пришло множество писем от сторонников традиционалистских организаций. Предвидя это, авторы законопроекта сами пытались смягчить некоторые формулировки, например, убрали слово “гендер”, но документ в верхней палате парламента все равно существенно доработали.

Профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков, который, как ожидается, должен возглавить центр по изучению проблем домашнего насилия при СПбГУ, хоть и пришел на круглый стол отстаивать необходимость закона, был вынужден согласиться с некоторыми аргументами Старикова.

- В существующем виде документ не решает тех проблем, которые должен решать. “Физическое насилие, которое не содержит признаков административного и уголовного правонарушения” - это что? Когда за руку просто схватил? - удивился эксперт.

Щепельков, тем не менее, отметил, что научные исследования демонстрируют назревшую в обществе необходимость решения проблемы домашнего насилия, а введение предписаний поддерживают и правоохранительные органы, и жертвы бытовых конфликтов. Последних, по словам профессора, во время исследования СПбГУ выявилось немало: в ходе телефонного опроса 2,5% взрослых респондентов сообщили, что становились жертвами семейного насилия.

Координатор психологической службы ИНГО “Кризисный центр для женщин” Елизавета Великодворская озвучила свою статистику:

- В прошлом году к нам обратились 6000 человек. Из них 51% - женщины, которые пострадали от так называемого домашнего насилия.

Идейные оппоненты с другой стороны стола качали головами и улыбались, показывая, что в цифрах, которые озвучивала Великодворская, они сомневаются.

- Я бы хотела рассказать, как практик, о женщинах, которые к нам обращаются, - продолжила эксперт. - Нередко это женщина, в отношении которой совершили насилие. Нередко - физическое. Она проживает с детьми. Она звонит в трудном, тяжелом эмоциональном состоянии, в слезах, перед тем как муж должен вернуться вечером, и она ожидает повторения насилия.

Великодворская согласилась, что предложенный Советом Федерации законопроект “сырой”, но отметила, что оставлять все как есть тоже нельзя. Ее поддержала юрист кризисного центра для женщин Диана Рамазанова:

- Я работаю на телефоне доверия, и у меня около 10 обращений в день [от женщин]. И это только те, кто могут позвонить.

Пьяницы и журналисты

Поспорить участникам дискуссии модераторы не дали. Словесные перепалки пресекались, дабы они не переросли в бурные дискуссии. Тем не менее, в конце встречи стороны смогли высказаться еще раз.

Цыганов предложил отказаться от законодательной инициатива вообще и принять вместо нее закон о защите семьи. Он напомнил, что при обсуждении документа в Госдуме один из представителей МВД объявил, что в 90% причиной домашнего насилия становится “пьянка”, в остальных случаях преступники оказываются психически нездоровыми.

- Давайте бороться с пьянством и психами, - предложил редактор РИА “Катюша”.

Лидер “Антимайдана” Стариков перед уходом ответил на реплику из зала. Ему напомнили о многочисленных сообщениях в СМИ о насилии над женщинами. Патриот обратился к журналистам, пишущим о криминале, попросив писать “о чем-нибудь хорошем”:

- Вы десятками и сотнями печатаете заметки о насилии, об оторванных руках, ногах, головах. Люди все это читают, а потом выходят на улицу и осуществляют насилие. Вы делаете насилие элементом нашей жизни. Если человеку говорить, что он свинья, он в конце концов захрюкает.

Если журналисты начнут писать, например, об открытых заводах и многодетных семьях, а полиция будет реагировать на все сообщения о преступлениях, то и необходимости в новом законе не будет, считает Стариков.

Евдокимова такой путь решения семейно-бытовых конфликтов идеальным не находит. Как не видит она смысла и в последней редакции законопроекта, который теперь считает “ампутированным”. Правозащитница намерена добиваться возвращения в документ всех ранее исключенных положений. Времени на это остается немного. Обсуждение инициативы продлится до 15 декабря.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.