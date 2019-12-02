Телеведущая "России 1" Аскер-заде ответила на ролик ФБК о самолете и яхте

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал получасовой ролик, посвященный роскоши, которую политик Алексей Навальный и его команда приписывают телеведущей телеканала "Россия 1" Наили Аскер-заде. Расследование во многом повторяет материал издания "Проект" полугодовой давности, где тоже говорилось об элитной недвижимости, который якобы пользуется женщина. ФБК "зацепился", в свою очередь, за бизнес-джет и яхту. Авторы разоблачения утверждают, что этими благами Аскер-заде якобы может пользоваться благодаря знакомству с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

Общая сумма двух транспортных средств оценивается "навальнистами" в 8 млрд рублей.

Примечательно, что комментарий президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о расследовании Навального появился и вскоре исчез с сайтов двух государственных информагентств. Чиновник выразил нежелание что-либо говорить по теме.

Чуть позже сама Наиля Аскер-заде отшутилась в своем Instagram, заметив, что "популярный блогер" сделал ей хорошую рекламу.

Фонд борьбы с коррупцией в октябре 2019 года был включен в реестр НКО-иностранных агентов. Оспорить решение Минюста сторонникам Навального пока не удалось.