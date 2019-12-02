Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому иностранными агентами могут объявлены государством обычные граждане. По полагающейся процедуре, до него инициативу одобрили в обеих палатах Федерального собрания.

Достаточным поводом для признания физических лиц иноагентами может стать активность россиян в социальных сетях: перепост материалов СМИ, которые признаны юрлицами-агентами при наличии доказательств того, что перепост был оплачен из-за рубежа.

Президента Путина просила не подписывать этот законопроект интеллигенция - писатели, артисты, правозащитники. Еще раньше закон признала одним из самых "мутно" написанных специалист по законотворчеству, политолог Екатерина Шульман, опасающаяся его избирательного применения. По ее мнению, нормативный акт станет дополнительным инструментом в руках власти для преследования своих оппонентов по политическим причинам.