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9:27

Кремль придумал, как помочь "Единой России" выйти в лидеры на грядущих выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Кремль придумал, как помочь "Единой России" выйти в лидеры на грядущих выборах в Госдуму

В аппарате главы государства планируют допустить до грядущих выборов в Государственную думу как можно большее количество малых партий, поделились с "Ведомостями" осведомленные источники. По задумке Кремля, именно это обстоятельство поможет "Единой России" перераспределить голоса тех, кто не сможет пройти, между своими кандидатами и тем самым получить необходимое количество "кресел".

"Так можно обеспечить и конституционное большинство „Единой России“ - по спискам она может взять 35–40%, три четверти округов выиграют провластные одномандатники, а за счет перераспределения оставшихся голосов будут получены дополнительные мандаты. Это одна из рабочих идей, для этого не нужно ничего менять", - уточнил некоторые детали информатор газеты.

Представителям малых партий окажут помощь в сборе подписей для допуска к выборам, однако предполагается, что каждая наберет лишь 1-2% голосов. Чем больше в списках будет присутствовать различных политорганизаций, тем больше их столкнется в идентичных нишах: трехпроцентный барьер они не преодолеют, в связи с чем их голоса отойдут 3-4 основным политическим игрокам.

В то же время несистемных оппозиционеров вроде Алексея Навального и Дмитрия Гудкова традиционно до участия в выборах не допустят.

"Зато если к выборам допустят 20–30 партий, то они смогут „перебить“ голоса недопущенных, говоря, что они [подписной] фильтр прошли", - резюмировал источник "Ведомостей".

На данный момент принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году могут 52 партии, 14 из которых - без сбора подписей, так как они набрали по 3% на последних выборах в парламент. В электоральном событии 2016 года фигурировали кандидаты от 14 партий.

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