Следователи нашли виновного в крушении SSJ-100 в "Шереметьево"

Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ-100 в столичном аэропорту "Шереметьево", передает "Интерфакс". В гибели 41 человека повинен капитан воздушного судна Денис Евдокимов.

Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Теперь с делом начнут знакомиться адвокаты Евдокимова. Сам он свою вину полностью отрицает.

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в "Шереметьево" через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.