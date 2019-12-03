Путин подписал указ о проведении празднеств по случаю 250-летия Горного университета

Минувшей ночью Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году торжественных мероприятий по случаю 250-летия Санкт-Петербургского горного университета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кабинету министров дано поручение в течение ближайших трех месяцев учредить оргкомитет по подготовке и проведению праздника и утвердить его состав. Кроме того, следует обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий. К работе рекомендовано присоединиться членам региональных органов власти.

Датой учреждения Горного университета считается 21 октября (1 ноября) 1773 года, когда императрица Екатерина II подписала указ о создании инженерного училища по горной части.

Добавим, вузом на протяжении уже многих лет бессменно руководит Владимир Литвиненко - научный руководитель Путина.