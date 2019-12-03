Партия "Яблоко" вступилась за экс-главу Серпуховского района Шестуна

Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова обратилась в Следственный комитет с требованием прекратить нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса по делу бывшего главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна. По мнению Слабуновой, следователям следует незамедлительно приступить к изучению всех фактов и обстоятельств, предоставленных его адвокатами, и найти наконец всех, кто действительно повинен в инкриминируемых экс-чиновнику статьях.

"В ходе процесса следственными органами допускаются многочисленные нарушения, такие, как ненадлежащие условия содержания, применение физической силы, неоказание медицинской помощи подсудимому, больному сахарным диабетом. Применяемые к Шестуну меры, в частности, привод в суд в бессознательном состоянии, никак не соответствуют тяжести возможного преступления", - отмечается в обращении Слабуновой.

Напомним, 29 ноября следователи дали Шестуну и его защите всего один день на ознакомление со 162 томами дела, 8 коробками с вещдоками и несколькими терабайтами видеофайлов допросов свидетелей.

На данный момент Шестун находится на сухой голодовке, употребляя лишь 50 мл воды в день.

ФСБ задержала бывшего управленца в июне 2018 года вскоре после смелого выступления в стенах Государственной думы, на котором он резко раскритиковал руководство Московской области и силовые структуры региона в связи с их "мусорной" политикой. В изоляторе, постоянно протестуя и называя свое дело политическим, он сильно подорвал здоровье.