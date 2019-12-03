РКН заблокировал страницы Shutterstock из-за оскорбления госсимволов РФ

Некоторые страницы фотобанка Shutterstock заблокированы по требованию Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, передает ТАСС со ссылкой на представителей Роскомнадзора.

На станицах фотобанка найден контент, оскорбляющий государственные символы России и информация о способах самоубийства.

Домен image.shutterstock.com в реестре РКН накануне обнаружило «МБХ медиа». По мнению пользователей фотобанка, блокировка связана с неуважительным изображением российского флага, который один из пользователей разместил на личной странице в фотостоке.

Shutterstock – один из крупнейших фотостоков в мире, предоставляющий фотографии, видеоматериалы, музыку и инструменты для редактирования. Библиотека банка насчитывает около 260 млн изображений.