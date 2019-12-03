18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:26

РКН заблокировал страницы Shutterstock из-за оскорбления госсимволов РФ

фото ЗакС политика РКН заблокировал страницы Shutterstock из-за оскорбления госсимволов РФ

Некоторые страницы фотобанка Shutterstock заблокированы по требованию Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, передает ТАСС со ссылкой на представителей Роскомнадзора.

На станицах фотобанка найден контент, оскорбляющий государственные символы России и информация о способах самоубийства.

Домен image.shutterstock.com в реестре РКН накануне обнаружило «МБХ медиа». По мнению пользователей фотобанка, блокировка связана с неуважительным изображением российского флага, который один из пользователей разместил на личной странице в фотостоке.

Shutterstock – один из крупнейших фотостоков в мире, предоставляющий фотографии, видеоматериалы, музыку и инструменты для редактирования. Библиотека банка насчитывает около 260 млн изображений.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:53 Мещанский суд Москвы эвакуировали во время рассмотрения "московского дела" и "Седьмой студии"

17:36 За "эффективную" работу Беглова Петербургу выделили грант в размере 1,5 млрд рублей

17:11 Петербургские суды снова прервали работу из-за угрозы взрыва

17:02 С началом нового года в Москве на 3% подорожает проезд на общественном транспорте

16:58 Тихонова: Миронов мог неправильно истолковать закон о домашнем насилии

16:41 Такси не для всех: Протест петербургских водителей

16:36 Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

16:15 "Яблоко" обратилось к прокурорам 43 регионов РФ с требованием внести правки в закон о митингах

15:56 "Ночного губернатора" Петербурга Кумарина перевели в колонию под Кировом

15:47 Смольный заказывает электронные версии книг и их краткие содержания

15:21 Новый закон о прокуратуре в РФ разработают с учетом мирового опыта

14:47 Ущерб "Аэрофлота" от крушения SSJ-100 оценили в 1,5 млрд рублей

14:45 Эсеры: Генпрокуратура и Минкульт не намерены защищать Петербург как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

14:25 Петицию "Новой газеты" об отмене "московского дела" подписали свыше 300 тысяч человек

14:06 "Зеленый фронт" обнаружил большую свалку и безнадзорных собак на Волхонском шоссе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru