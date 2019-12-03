Егор Жуков рассказал о предложении следствия оговорить участников митинга в Москве

Фигурант «московского дела» Егор Жуков на заседании Кунцевского суда Москвы заявил, что следователи предлагали ему «сдать» других участников митинга 27 июля в обмен на домашний арест, передает «Дождь».

По словам Жукова, при задержании следователи дали ему понять, что суд им подконтролен. Они предлагали ему признать вину и указать на людей, которые могли быть «координаторами» протеста, рассказал Жуков. Он отказался.

Жуков рассказал, что следователи при нем звонили представителю главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, советусясь, как поступить с задержанным. Он привел цитату одного из следователей: «В очередной раз меня заставляют заниматься какими-то невиновными мальчиками вместо того, чтобы ловить грабителей и убийц».

Егора Жукова - студента четвертого курса ВШЭ - обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах на его YouTube-канале. Изначально он был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы студент координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в тот же день Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.

Жуков остается под домашним арестом. Ранее в суде он заявил, что экспертиза по его новому делу построена на лжи, он противник насилия и это противоречит его политическим взглядам.