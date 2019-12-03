Беглов уехал в Финляндию для встречи с ветеранами и бизнесменами Градоначальник Северной столицы Александр Беглов сегодня, 3 декабря, отбыл в Финляндию, где у него запланирован ряд важных встреч, уведомляет пресс-служба Смольного. Беглов повидается с президентам скандинавского государства Саули Ниинисте. Также его ждет аудиенция с бургомистром Хельсинки Яном Вапаавуори. Помимо прочего губернатор встретится с живущими на просторах Финляндии ветеранами Великой отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Завершит рабочий день Беглова визит на местные предприятия.

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