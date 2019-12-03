"СР" боится риска передачи детей в гей-семьи за рубеж из-за закона о домашнем насилии

Фракция «Справедливая Россия» не поддержит законопроект о борьбе с домашним насилия, считая его попыткой внедрить принципы ювенальной юстиции, передает «Интерфакс».

«Больше всего наша фракция опасается, что этим законопроектом прокладывается путь введения ювенальной юстиции в нашей стране, главная цель, в конце концов, - изымать детей из семей, изымать, потом куда-то отдавать, я не исключаю, что и в однополые семьи за рубежом. Нас не устраивает эта опасность в этом законопроекте», - заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что «Справедливая Россия» не станет поддерживать этот законопроект, если он поступит в Госдуму и будет вынесен на заседание. По его словам, «справедливороссы» будут добиваться изменения его сути, чтобы «ни один элемент так называемой ювенальной юстиции не пришел в нашу страну».

Однако Миронов признал ошибочность декриминализации домашнего насилия. По его словам, мужчины продолжают поднимать руку и на женщин, и на детей, и агрессоры «не могут называться мужчинами».

Законопроект о домашнем насилии опубликовал Совет Федерации 29 ноября. Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова, заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов.

2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

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