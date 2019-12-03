В суды запретят приходить в футболках с политическими лозунгами

Согласно проекту новых Типовых правил пребывания посетителей в судах, участникам процесса, которые придут в инстанцию поддержать обвиняемого, надев футболку с политическим или иным лозунгом вроде "Позор" или "Свободу", будет отказано во входе. Соответствующую ремарку в документе обнаружили "Открытые медиа".

Так, пункт 2.12 в правилах предусматривает, что основанием для отказа в проходе в ведомство может стать "внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность". В данном случае имеется в виду не только неопрятный внешний вид, но и одежда "имеющая надписи, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти".

Проект видоизмененных Типовых правил посещения будет изучен на итоговом заседании Совета судей в грядущий четверг, 5 декабря.

Напомним также, в начале года вступил в силу о наказании за неуважение к власти. Соответствующая статья появилась в КоАП - ст. 20.1 (Мелкое хулиганство). За оскорбление президента и госсимволов наказывают рублем - до 100 тысяч рублей штрафа.