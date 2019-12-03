Приговор по делу о взрыве в метро Петербурга огласят 10 декабря

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга будет оглашел в 1-м Западном окружном военном суде 10 декабря в 13:00, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По делу проходят 11 человек. Ни один из обвиняемых не признал свою вину. Часть фигурантов дела заявили о пытках в «секретной тюрьме», в том числе избиении и ударах током. В СИЗО «Кресты» с одним из обвиняемых, Аброром Азимовым, пытались поговорить члены ОНК, но сотрудники изолятора прервали беседу. Правозащитники подали иск, обжалуя прерывание разговора, но суд отказался его удовлетворить.

Сторона обвинения считает доказанной вину всех проходящих по делу. Прокуратура просит приговорить их к длительным срокам заключения, а четырех фигурантов – Аброра и Акрама Азимова, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых – к пожизненному лишению свободы.

Взрыв в метро Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».