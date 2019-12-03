"Зеленый фронт" обнаружил большую свалку и безнадзорных собак на Волхонском шоссе

Участники экологического движения "Зеленый фронт" посетили с выездной инспекцией территорию у Волхонского шоссе и обнаружили там большую свалку.

На довольно обширной площади у опытного завода МПБО складируются строительные отходы, поддоны, баки с горюче-смазочными материалами, автомобильные покрышки.

Кроме того, внимание активистов привлек лай собак. Подойдя к источнику звука, они обнаружили огороженный забором вольер, за котором обитают брошенные четвероногие. Бытовки на въезде заброшены, а собаки содержатся без надзора.

Так как животные содержатся в антисанитарных условиях, экологи обратились в прокуратуру Красносельского района для принятия мер реагирования.