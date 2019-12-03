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14:45

Эсеры: Генпрокуратура и Минкульт не намерены защищать Петербург как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

фото ЗакС политика Эсеры: Генпрокуратура и Минкульт не намерены защищать Петербург как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Руководитель фракции "Справедливая Россия" петербургского Заксобрания Алексей Ковалев получил ответ от Генеральной прокуратуры и Министерства культуры на свой запрос о том, что ведомства думают об отчете комиссии ЮНЕСКО, в котором говорится нарушении международного обязательства по охране объекта всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников", и намерены ли они каким-либо образом реагировать.

В ответ парламентарий, по словам эсеров, получил лишь "отписки".

Например, Минкульт заявил, что за сохранность исторических объектов Северной столицы отвечает не он, а профильные городские ведомства - такие, как КГИОП. Также министерство направило Александру Беглову обращение с просьбой "разработать план мероприятий по выполнению рекомендаций, изложенных в отчете [консультативной миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО], с указанием сроков исполнения и ответственных лиц". КГИОП в свою очередь отчитался, что отчет комиссии ЮНЕСКО принял к сведению, более - никакой конкретики.

Генпрокуратура проигнорировала требование Ковалёва внести министру культуры Владимиру Мединскому представление, обязывающее руководимое им ведомство выдать обязательные для исполнения предписания о приостановлении земляных, строительных и иных работ на указанных в отчете миссии ЮНЕСКО объектах.

"Вместо реальных действий со стороны ответственных ведомств мы видим только отписки и бесконечный перевод стрелок друг на друга. Что мешает Минкульту сделать конкретные выводы по данным из отчета консультативной миссии и выразить свое несогласие с новым проектом зон охраны, предложить внести изменения? Это и был бы реальный шаг по защите Санкт-Петербурга как объекта ЮНЕСКО", - прокомментировал ответы ведомств Ковалёв.

Ранее, напомним, ЗАКС.Ру рассказал о том, как на Петербургском международном культурном форуме прошел диалог о сохранности исторического центра города и дальнейших планах по его спасению.


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