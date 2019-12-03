Ущерб "Аэрофлота" от крушения SSJ-100 оценили в 1,5 млрд рублей

Ущерб авиакомпании «Аэрофлот» от крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево» оценивается в 1,5 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По словам адвоката, «Аэрофлот» признан потерпевшей стороной. Он уточнил, что пострадавшии в крушении пока не подавали гражданских исков к компании.

Ранее стало известно, что следствие возложило вину за крушение самолета на капитана воздушного судна Дениса Евдокимова. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Сам пилот свою вину отрицает.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» 5 мая вскоре после взлета. При посадке самолет загорелся, 41 из 78 находившихся внутри человек погибли.