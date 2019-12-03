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15:47

Смольный заказывает электронные версии книг и их краткие содержания

фото ЗакС политика Смольный заказывает электронные версии книг и их краткие содержания

Администрация губернатора Петербурга готова потратить 650 тысяч рублей на годовой доступ к электронным версиям книг о тайм-менеджменте, личной эффективности и управлении персоналом. Еще 319 тысяч рублей из городского бюджета выделяются на краткие содержания книг для чиновников.

Судя по техническому заданию закупки, тысяча чиновников сможет получить доступ к скачиванию 730 книг и еще 60 аудиоверсий изданий. Сотрудники Смольного также каждую неделю будут получать  иллюстрированные библиографические обзоры информационного и рекомендательного характера. Доступ к саммари (кратким содержаниям книг) получат 300 служащих городской администрации. 

Списка необходимой литературы в документации закупки нет. Указана лишь тематика: менеджмент, тайм-менеджмент, управление персоналом, личная эффективность. Предполагается, что книги помогут в "профессиональном развитии государственных гражданских исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в части обеспечения самостоятельного изучения ими образовательных материалов, тематика которых соответствует направлению их профессиональной служебной деятельности, ускоренного приобретения гражданскими служащими новых знаний и умений".

В прошлом году аналогичная подписка на электронные версии книг обошлась бюджету Петербурга в 585 тысяч рублей. Тогда к техзаданию был приложен список домашнего чтения. Новые знания и умения сотрудники исполнительных органов получали из книг "Мозг: краткое руководство", "Путь опережающего кулака",  "Я буду мамой", "Вы сможете рисовать через 30 дней", "Миллион для моей дочери", "Чем заняться вечером с семьей на даче без интернета" и др. Похожие издания заказывались и в 2017 году. 

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