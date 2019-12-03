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16:36

Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Госдума во втором чтении приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили внесение корректив в КоАП в части правонарушений, которые могут совершить СМИ, признанные иноагентами.

В частности, согласно законопроекту, нарушение со стороны иноагента повлечет за собой штраф в 10 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей - для должностных лиц, 500 тысяч рублей - для юридических. Повторное нарушение будет наказываться штрафами в 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей для граждан, должностных лиц и юрлиц соответственно. Грубое нарушение порядка работы СМИ-иноагента будет грозить штрафом для граждан в 100 тысяч рублей или арестом на 15 суток, для должностных лиц – штрафом в 200 тысяч рублей, для юрлиц – в 5 млн рублей. Грубым нарушением будет считаться неоднократное нарушение порядка работы СМИ-иноагента – более двух раз в течение года.

В первом чтении законопроект был принят за основу еще в январе 2018 года.

Накануне, напомним, Владимир Путин подписал закон о приравнивании физических лиц к иностранным агентам.

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