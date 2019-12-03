Тихонова: Миронов мог неправильно истолковать закон о домашнем насилии

Депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что поддерживает принятие закона о профилактике домашнего насилия. Она не согласна с мнением главы партии «Справедливая Россия» и депутата Госдумы Сергея Миронова, который высказался против принятия документа. Он считает, что предложенный закон несет принципы ювенальной юстиции и будет способствовать передаче детей из России в однополые зарубежные семьи.

Тихонова отметила, что в партии у людей могут быть разные мнения. Миронов же мог неправильно истолковать нормы закона, предположила эсерка.

- Это мнение Сергея Михайловича, мы ещё с ним поработаем. Может он его ещё пересмотрит. Надо сказать, что сейчас шла такая пропаганда против этого закона, не вникая вообще в суть. В законе нет речи ни о ювенальной юстиции вообще, ни о внедрении в семейные традиционные ценности, и так далее. Семья – это, безусловно, важно. Но есть такая проблема в обществе как невозможность спрятаться или убежать от агрессора. У нас нет никаких механизмов: у нас недостаточно кризисных центров, у нас недостаточно телефонов доверия, у нас нет психологической работы с насильником – у нас вообще недопонимание обществом этой проблемы, - считает депутат ЗакСа.

Она добавила, что закон о профилактике домашнего насилия в России принять необходимо. Однако, уточнила она, документ надо доработать – он не решит существующие проблемы. Свои предложения по редакции закона Тихонова намерена направить в рабочую группу Совета Федерации, которая принимает предложения до 15 декабря.

О том, что предложенный законопроект не отвечает поставленной цели, сказала и лидер партии «Справедливая Россия» в Петербурге Марина Шишкина. Из-за недоработки от него и могла отказаться фракция партии в Госдуме, пояснила глава петербургских эсеров.

- Изначально был составлен хороший законопроект, но в том виде, в котором он дошел до финала, закон противоречит изначальному замыслу. Наверно, поэтому фракция и против закона, - считает Шишкина.

Напомним, законопроект о профилактике домашнего насилия готовили в комитете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Одним из авторов документа стала зампред комитета Оксана Пушкина. Часть общества не одобрила законопроект – против него проводили митинги. Отредактированная Советом Федерации версия документа не нравится уже и самим авторам проекта.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.